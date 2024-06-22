Temmuz ayında geçerli olacak zamlı fiyatlar (4 Temmuz 2024'ten itibaren)

Winston : 65 TL'den 71 TL'ye (6 TL zam)

: 65 TL'den 71 TL'ye (6 TL zam) Camel Yellow - Brown : 63 TL'den 69 TL'ye (6 TL zam)

: 63 TL'den 69 TL'ye (6 TL zam) Parliament Kısa : 69 TL'den 75 TL'ye (6 TL zam)

: 69 TL'den 75 TL'ye (6 TL zam) Marlboro Touch : 66 TL'den 72 TL'ye (8 TL zam)

: 66 TL'den 72 TL'ye (8 TL zam) Muratti: 65 TL'den 71 TL'ye (6 TL zam)

Zamların sebepleri

2024 yılında, sigaraya toplamda üç zam yapılmış durumda. Bu zamlara neden olan faktörler arasında maktu vergilerdeki artışlar ve genel ekonomik koşullar yer alıyor.

Sigara fiyatlarındaki değişim

Ocak ayında başlayan zam yağmuru, Temmuz ayında da devam ediyor. Sadece Temmuz ayında beş sigara grubuna zam geldi ve fiyatlar 3 ila 8 TL arasında değişen oranlarda arttı.

Hangi sigara ne kadar oldu?

Winston:

Önceki Fiyat: 65 TL

Yeni Fiyat: 71 TL

Zam: 6 TL

Camel Yellow - Brown:

Önceki Fiyat: 63 TL

Yeni Fiyat: 69 TL

Zam: 6 TL

Parliament Kısa:

Önceki Fiyat: 69 TL

Yeni Fiyat: 75 TL

Zam: 6 TL

Marlboro Touch:

Önceki Fiyat: 66 TL

Yeni Fiyat: 72 TL

Zam: 8 TL

Muratti:

Önceki Fiyat: 65 TL

Yeni Fiyat: 71 TL

Zam: 6 TL