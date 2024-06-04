Sigara tiryakileri için kötü haber! Temmuz ayında sigara ve alkol ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 20 oranında artırılmaya hazırlanıyor. Bu zamla birlikte en ucuz sigara paketinin 66 TL'ye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

ÜFE artışı zammı tetikliyor

ÖTV, kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında artırılıyor. Yılın ilk 5 ayında ÜFE'nin yüzde 17,87 olduğu göz önüne alındığında, yılın ilk yarısında artışın yüzde 20'nin altında olmayacağı neredeyse kesinleşti.

Vergi zammı fiyatlara yansıyacak

ÖTV artışıyla birlikte sigaranın perakende satış fiyatının 60 TL'nin altına düşmesi mümkün görünmüyor. Sigara şirketlerinin bu vergi zammını sineye çekmemesi durumunda ise fiyatlar en az 10 TL daha artabilir.

En ucuz sigara 66 TL olacak

Şu anda en düşük sigara fiyatı 56 TL. 10 TL'lik vergi artışının direkt olarak yansıtılması halinde en ucuz sigara paketi 66 TL'ye ulaşabilir.

Sigara paketinin yüzde 82'si vergiye gidiyor

Sigara paketlerinin ortalama yüzde 82'sinin vergiye gittiği düşünüldüğünde, ÖTV zammının sigara tiryakilerinin cebini daha da yakacağı aşikar.