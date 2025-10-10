Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ekim ayı içinde sigara fiyatlarına yaklaşık 5 TL zam gelmesini beklediklerini açıkladı.
Dündar, Tele1 kanalına yaptığı açıklamada, yeni zam miktarının 5 TL civarında olacağını belirterek, fiyat artışının hem ekim ayında hem de ÖTV güncellemesi sonrası yeni yılda devam edebileceğini söyledi.
Önceki zamlar ve beklentiler
Sigara fiyatlarına son zam, temmuz sonu ve ağustos başında yapılmıştı. TBYD Başkanı, artışların önümüzdeki aylarda da sürebileceğine dikkat çekti.