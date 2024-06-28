Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) üye şirketlerden derlediği verilere göre, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi 319 milyar 496,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 172 milyar 45,9 milyon TL prim üretimine göre yüzde 87,5'lik bir artışı ifade ediyor.

Hayat dışı sigortalar yüzde 88,8 pazar payına sahip

Prim üretiminin 283,8 milyar TL'lik bölümü hayat dışı sigortalardan, 35,69 milyar TL'lik bölümü ise hayat sigortalarından geldi. Pazar payları açısından hayat dışı sigortalar yüzde 88,8, hayat sigortaları ise yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde hayat dışı sigortaların payı yüzde 88, hayat sigortalarının payı ise yüzde 12 idi. Hayat dışı sigorta üretimi yıllık yüzde 87,4 artarken, hayat sigortalarındaki artış yüzde 73,2 oldu.

Reel değişim oranları ve katılım sigortacılığı

Reel değişim oranlarına bakıldığında, hayat dışı sigortalarda yüzde 6,8 artış görülürken, hayat sigortalarında yüzde 1,3 gerileme kaydedildi. Toplamda ise reel artış yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. Ayrıca, Mayıs sonu itibarıyla katılım sigortacılığının toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,1 artarak 18 milyar 170 milyon TL'ye ulaştı.