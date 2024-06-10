İSTANBUL (AA) - Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Ataman Kalkan, özellikle tatil dönemlerinde ve uzun yolculuklarda araç sahiplerinin kasko yaptırmaları ve mevcut poliçelerini kontrol ederek gerektiği takdirde yenilemelerinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu sene okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin arka arkaya denk gelmesiyle yaz tatili için hazırlıklar hızlı bir şekilde başlıyor. Araçları ile seyahat edecekler için ise kasko poliçesinin önemi bir kez daha ön plana çıkıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkan, şirket olarak toplumda sigorta bilincini yükseltmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Trafik sigortası ve kasko ayrımının dikkatlice yapılması gerektiğini aktaran Kalkan, şunları kaydetti:



"Zorunlu bir sigorta olan trafik sigortası, yalnızca karşı tarafın hasarlarını karşılarken, isteğe bağlı yaptırılan kasko, hem kendi aracınızı hem de karşı tarafın hasarlarını poliçe limitleri kapsamında güvence altına alıyor. Bu nedenle, özellikle tatil dönemlerinde ve uzun yolculuklarda araç sahiplerinin kasko yaptırmaları ve mevcut poliçelerini kontrol ederek gerektiği takdirde yenilemeleri, son derece önemli. Kasko güvencesiyle, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşıldığında hem maddi hem de manevi açıdan güvende olmak ve tatili de daha huzurla geçirmek mümkün."



Kaza durumlarında araçta ortaya çıkan hasarı poliçe limitleri kapsamında karşılayan kasko, bir başka araçla çarpışılması, üçüncü kişilerin veya doğal afetlerin araca zarar vermesi, aracın ve parçalarının çalınması, aracın yanması gibi durumları kapsıyor.

Standart kasko poliçelerinin yanı sıra ek teminatlar ile araçta meydana gelebilecek kırılmalar, lastik zararları ve buna benzer farklı sorunlara karşı da önlem alınabiliyor. Bu ek teminatlar, yolculuğun her anında güvende olunmasını sağlarken, araçta oluşabilecek beklenmedik sorunlar karşısında seyahatin kesintiye uğramadan devam etmesine de yardımcı oluyor.



