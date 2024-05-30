İSTANBUL (AA) - Sigortam.net, yeni evlenecek çiftlerin yaptırabileceği poliçelere ilişkin sigorta rehberi önerilerinde bulundu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, çiftlerin beraber başlayacak yeni hayatlarında sağlık, konut, taşıt, seyahat gibi çeşitli alanlarda yaşanabilecek risklere karşı koruma sağlayabilmeleri için uygun sigorta poliçelerini seçmeleri önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin dijital sigorta platformu Sigortam.net, evliliğe adım atan çiftlere, risklere karşı finansal güvence sağlamak ve hazırlıklı olmak adına yaptırabilecekleri poliçeler konusunda bilgi vererek bir sigorta rehberi sundu.

Çiftler, yaşayacakları evi risklere karşı korumak için konut sigortasına başvurabiliyor. Konut sigortası, evdeki yangın, deprem ve selden kaynaklı su baskını gibi durumlarda bütçenin güvence altına alınmasını sağlayabiliyor. İstenmeyen olaylar sonucunda ev oturulamaz hale geldiğinde taşınma ve enkaz kaldırma giderlerini karşılama konusunda da devreye giren konut sigortası, ihtiyaca göre özelleştirilebiliyor.

- Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Aile Sağlık Sigortası ise ailelerinin her bir bireyini güvence altına alıyor. İstenmeyen sağlık sorunları karşısında finansal olarak koruma sağlayan Aile Sağlık Sigortası, özellikle acil cerrahi müdahaleler veya uzun süreli tedavilerde poliçe sahiplerine avantajlar sunuyor. Aile Sağlık Sigortası, Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ya da Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) poliçelerini aile içerisindeki bireylerin birlikte yaptırmasını kapsıyor.

Bu çerçevede ÖSS ya da TSS yaptırıldığında, aile üyelerinin her biri de bu sigortalardan yararlanabiliyor. Aile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na farklı oranlarda indirim uygulaması, primlerin daha avantajlı koşullarda ödenmesine imkan sağlarken aile üyeleri için tek bir sağlık poliçesi düzenlenerek prim ödeme günü ve yenileme tarihi de kolaylıkla takip edilebiliyor.

Sağlık sigortalarına dahil edilen doğum teminatı, önemli bir destek sunuyor. Hem TSS hem de ÖSS'ye ek teminat olarak dahil edilebilen doğum teminatı, hamile kalmayı planlayan anne adaylarının tercih ettiği sigortalardan biri. Anne adayının ve bebeğinin sağlığı için doğum teminatlı bir TSS ya da ÖSS tercih etmek birçok avantajı da beraberinde getiriyor.

Doğum sigortasının kapsamı sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle birlikte genel olarak hamilelik sürecindeki kontrolleri, normal/sezaryen doğum ve hastane masraflarını karşılıyor. Bunların yanında doğum esnasında anne ya da bebekte oluşabilecek sağlık sorunları ve hatta sonrasına bazı poliçelerde bebeğin ilk muayenesi de teminat altına alıyor.

- Seyahat Sağlık Sigortası

Balayına çıkacak olan yeni evli çiftler için ise konforlu bir tatil için Seyahat Sağlık Sigortası ön plana çıkıyor. Seyahat Sağlık Sigortası, seyahat sırasında aniden oluşabilecek hastalık durumlarında güvence sağlıyor. Bu sigorta ile seyahat sırasında acil durumlarda sağlık hizmeti alınabiliyor. Poliçeye ilave edilebilen ek teminatlar ile bagajın gecikmesinden uçuşu kaçırmaya kadar birçok beklenmeyen durumda da limitler dahilinde masraflar ödeniyor.

Araçları güvence altına almak, yollarda, seyahatlerde birlikte geçirilecek zamanın da huzurlu olmasını sağlıyor. Arabası olan ya da araba alacak çiftler için kasko sigortası, kaza durumlarında araçta ortaya çıkan hasarı poliçe limitleri kapsamında karşılıyor. Bu sayede yüksek hasar maliyetlerine karşı bütçeyi koruyor. Kasko sigortası aracın başka bir araçla çarpışması, araca başka bir aracın ya da yabancı bir maddenin çarpması, üçüncü kişilerin veya doğal afetlerin araca zarar vermesi, aracın ve parçalarının çalınması, aracın yanması gibi durumları kapsıyor.