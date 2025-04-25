Türk televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Sihirli Annem, 22 yıl aradan sonra aynı kadroyla sinemaya taşınıyor. Dizinin Çilek’i olarak tanınan Zeynep Özkaya, filmin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu ve izleyicileri büyük bir heyecanla bekleyen sürprizlere dair ipuçları verdi.

Zeynep Özkaya: "Çekimler bitti, tüylerimiz diken dikti"

Zeynep Özkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile filmle ilgili müjdeli haberi verdi. Çekimlerin tamamlandığını belirten Özkaya, “Sihirli Annem’in filmini çektik, aslında çekimleri bitirdik. Maalesef bu süreci sizinle paylaşamadık, çünkü çekimler devam ederken paylaşım yapmamız yasaktı. Ama merak etmeyin, her şeyi videoya çektim, çok güzel fotoğraflar var” dedi.

Özkaya, Sihirli Annem’in ekibiyle uzun yıllar sonra bir araya gelmenin büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. Ayrıca, “Tüylerimiz diken diken oldu diyebilirim. Bu proje hepimizin hayatında gerçekten çok önemli bir yer tutuyor” diyerek, dizinin hala büyük bir ilgiyle izlendiğini söyledi.

Dizi ve film kadrosu yine bir arada

Sihirli Annem dizisinin sevilen karakterlerini canlandıran Gizem Güven, İnci Türkay, Nevra Serezli, Damla Ersubaşı ve Buğra Özmüldür gibi isimler, yıllar sonra yine aynı projede bir araya geldi. Zeynep Özkaya, filmin çekimlerinde ekip arkadaşlarıyla harika bir ortamda çalıştıklarını belirtti. Özkaya ayrıca, diziyi izleyen birçok kişinin şimdi kendi çocuklarına Sihirli Annem’i izlettiklerini ve bu durumun işin kıymetini arttırdığını ifade etti.

Duygusal anlar ve kaybedilenler

Zeynep Özkaya, çekimler sırasında büyük bir kaybın da yaşandığını belirterek, “Defne ablamızı çok kıymetli bir şekilde andık. Maalesef senaristimizi de kaybettik kısa süre önce” diyerek hem duygusal anları hem de kaybettikleri önemli isimleri andı.

Vizyona giriş tarihi

Filmin çekimleri tamamlanmış olsa da, Sihirli Annem filmi çok kısa bir süre içinde vizyona girmeye hazırlanıyor. Hayranlarını sabırsızlandıran film, nostaljik bir dönüş yaparak büyük bir ilgiyle izlenecek.