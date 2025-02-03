Siirt Belediye Başkanlığı'nda yaşanan usulsüz işe alım skandalı, kaymakam atanmasının ardından gün yüzüne çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın 29 Ocak'ta Siirt'e kayyım olarak atadığı Vali Kemal Kızılkaya, DEM Parti yönetiminde 35 kişinin usulsüz şekilde işe alındığını belirledi.

Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 35 kişinin işe alım sürecinde bir dizi usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Söz konusu kişilerin işe alımları sırasında, "İl Özel İdareleri ve Belediyelerle İlgili Usul ve Esaslar" gibi yasal düzenlemelere uyulmadığı ifade edildi. Ayrıca, işe alımların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadan gerçekleştirildiği ve İŞKUR’a bildirim yapılmadan yapıldığı vurgulandı.

Terör bağlantıları ve suç kayıtları

Yapılan araştırmada, bu 35 kişiden bazılarının terör faaliyetleriyle iltisaklı olduğu ve adli suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Bir kısmının ise adli merciler tarafından soruşturulmaya devam edildiği ifade edildi. Ayrıca, DEM Parti yönetiminden bir belediye meclisi üyesinin babası olan 76 yaşındaki bir kişinin de bedensel işçi olarak işe alındığı kayıtlara geçti.

Kayyım ataması ve gelişmeler

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, 28 Ocak’ta silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Kemal Kızılkaya Siirt Belediyesi'ne kayyım olarak atanmıştı. Atanan kayyım, usulsüz işe alımlar ve terörle iltisaklı kişilerin belediyeye yerleştirilmesi gibi konularda düzenlemeler yaparak, bu kişilerin iş sözleşmelerini feshetti.

Sözleşmeler feshedildi

Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi’nde yapılan tespitler sonucunda, söz konusu 35 kişinin tüm iş sözleşmeleri feshedildi. Usulsüz işe alım ve bağlantılı suçlar nedeniyle, belediye yönetiminde bir temizlik başlatıldı.