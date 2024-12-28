Siirt’in Kurtalan ilçesinde, Garzan Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

Maddi hasar meydana geldi

Yangın sonucunda evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.