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Sarıtaş ve beraberindeki partililer, daha sonra Siirt Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Uyarılara rağmen grup adına DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş açıklama yapmaya başlayınca polis müdahalede bulundu.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi önünde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek, açıklama yapmak istedi.

SİİRT (AA) - Siirt'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahalede bulunan polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

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