Siirt'in Eruh ilçesinde domuz sürüsünün saldırısına uğrayan bir kişi, uçurumdan düşerek yaralandı. Kurtarma ekipleri özel bir operasyonla yaralıyı sağ salim hastaneye ulaştırdı.

Olayın ayrıntıları

Siirt’in Eruh ilçesi Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde hayvan otlatan Hasan Toprak, bir domuz sürüsünün saldırısına uğrayarak dengesini kaybedip uçurumdan düştü. Olayın ardından 112 Acil’e yapılan ihbarla harekete geçen kurtarma ekipleri, jandarma komandoları, güvenlik korucuları ve sağlık personelinden oluşan özel bir ekip oluşturdu.

Yaralı şahıs hastaneye sevk edildi

Ekip, Toprak’ı vadinin tabanından başarılı bir şekilde çıkartarak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na ait S-70 Jandarma helikopteriyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Hasan Toprak’ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.