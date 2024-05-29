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Öğrencilerin Filistin'e destek, İsrail'i protesto için açtığı pankart katılımcılar tarafından alkışlandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende cübbe giyinen öğrenciler isimleri okunduğu sırada, "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açtı.

Gazi Anadolu Lisesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için düzenlenen törende İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te lise öğrencileri, düzenlenen mezuniyet töreninde " Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açarak, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

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