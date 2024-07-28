Siirt'te düğünde PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada 4 kişi tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

PKK/KCK Propagandası Yapıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen bir düğünde, terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren bir şarkıyla halay çekildi. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra güvenlik güçleri harekete geçti.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Siirt ve Batman'da düzenlenen operasyonlarla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hukuki süreç

Tutuklananlar ve Serbest Bırakılanlar

Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanacağı belirtildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüphelinin ise yargı süreci devam edecek.

Toplumsal tepki

Güvenlik Güçlerinin Hızlı Müdahalesi

Olayın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde müdahale etmesi, toplumda olumlu karşılandı. Siirt Valiliği, halkın huzur ve güvenliğinin korunması adına gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.