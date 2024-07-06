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Araçtan yaralı olarak çıkarılan Ramazan E, ekiplerce yamaçtan çıkartılıp ambulansa alınarak Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri yönlendirildi.

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