Adana'da yaşanan olayda, Y.Y. (27), daha önce şikayette bulunan Senanur A.'yı (27) tabancayla yaralayarak gözaltına alındı. Olay, Karaisalı ilçesinde 6 Haziran'da boş araziye gittikleri sırada yaşanan bir tartışma sonrası gerçekleşti. İlk olarak Senanur A.'yı darbedip parasını gasbeden ve cep telefonunu kıran Y.Y., kadının polis merkezine şikayette bulunmasının ardından tehditler savurdu. Senanur A., şikayetinden vazgeçmeyince Y.Y., bir tekel bayisinde kadına bacağından ateş ederek kaçtı.

4 suçtan aranıyordu

Güvenlik kamerası kayıtlarıyla belirlenen saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada Y.Y.'nin kullandığı tabanca da ele geçirildi. Emniyette 4 suçtan arandığı belirlenen Y.Y., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.