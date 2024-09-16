Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, 2 yaşındaki S.Y.’nin cinsel istismara uğradığı şüphesiyle başlatılan soruşturmada, tutuklanan G.A. (14) ve K.A. (13) için evde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında bölgeye geniş güvenlik önlemleri alındı ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Sağlık durumu ve hastane süreci

2 Ağustos'ta, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen S.Y.’nin vücudunda morluklar ve beyin kanaması tespit edildi. Başlangıçta düşme sonucu yaralandığı öne sürülen çocuk, 8 Eylül’de ikinci kez hastaneye kaldırıldı. Bu kez durumu ciddiyet kazanan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan detaylı muayenede, çocuğun beyin kanaması geçirdiği ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirlendi. Ayrıca, hastane tarafından alınan DNA örnekleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma ve tutuklamalar

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, beş kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler arasında S.Y.’nin annesi Bakiye Yeniçeri, dini nikahlı eşi Sanlı Ö., komşu Kani A., ve olayda şüpheli olarak görülen çocuklar G.A. ve K.A. bulunuyor. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada, S.Y.’nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporları ile doğrulandığını bildirdi.

Evde tatbikat ve güvenlik önlemleri

G.A. ve K.A.’ya Malkara’nın Camiatik Mahallesi’ndeki evlerinde tatbikat yaptırıldı. Cezaevinden güvenlik önlemleri altında getirilen şüpheliler, olayın meydana geldiği evde yer gösterimi yaptı. Tatbikat sırasında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı ve olayın yaşandığı sokakları yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenliği sağladı.