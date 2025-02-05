Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin davası 7 Şubat'a ertelendi. Davanın ikinci duruşmasında tutuklu anne Bakiye Yeniçeri, savunmasında “Parkta düştü. Bakımını kesinlikle ihmal etmedim. Herhangi bir delil gizlemedim.” ifadelerini kullandı.

Anne ifadesinde savunma yaptı

Tutuklu anne Bakiye Yeniçeri, mahkemedeki savunmasında olayın parkta düşme sonucu gerçekleştiğini öne sürerek suçlamaları reddetti. Ayrıca, çocuğunun bakımını ihmal etmediğini ve delil gizlemediğini iddia etti.

Adli tıp raporu açıklandı

Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, anne Bakiye Yeniçeri'nin akli dengesinin yerinde olduğu belirtilerek, suç işleme ehliyetine sahip olduğu kaydedildi. Bu durum, davada önemli bir delil olarak değerlendirildi.

Dava ertelendi

Mahkeme, davanın devamında eksik delillerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 7 Şubat’a erteledi. Sıla Yeniçeri'nin ölümüne sebep olan olayla ilgili yargı süreci devam ederken, sanıkların ifadeleri ve savunmaları önümüzdeki duruşmada daha da netleşecek.