Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşanan üzücü olayın ardından 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin ölümüne sebep olan davanın ikinci duruşması bugün başladı. Duruşma öncesi adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sıla Yeniçeri’nin Ölümüne Sebep Olan Olay Açıklanıyor

2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, 8 Eylül 2024’te komşu çocukları tarafından şiddet ve cinsel istismara uğradı. Ağır yaralanan Sıla, 30 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim 2024’te hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma, anne Bakiye Yeniçeri’nin sorumlulukları ihmal etmesi ve suç delillerini gizlemesi nedeniyle sorumluluğu bulunduğunu ortaya koydu.

Anne ve komşu için ağır ceza talepleri iletiliyor

Anne Bakiye Yeniçeri’ye "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A.’ya ise "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca, sanıklardan 14 yaşındaki G.K. ve 13 yaşındaki K.A. için de ağır cezalar isteniyor. K.A. için, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklar hakkındaki iddialar açıklanıyor

İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri’nin çocuğunu şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizlemesi ve yetkililere bildirimde bulunmaması nedeniyle suçlandığı belirtiliyor. Ayrıca, komşu Kani A.’nın oğlu K.A. ve G.K.’nin de şiddet ve cinsel istismar olaylarına dahil olduğu ifade ediliyor.

Sanlı Ö.’nün suçu gizlediği iddiası gündemde

Sanlı Ö. (57), Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddet mağduru olduğunu bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı Ö.’nün olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğu arttığı vurgulanıyor.