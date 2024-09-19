Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşanan ve geniş yankı uyandıran 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik cinsel istismar ve şiddet olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayda anne Bakiye Y. ve diğer dört kişi tutuklanırken, Sıla Y.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Yardım ve destek almış

Edinilen bilgilere göre, Bakiye Y., cezaevinden çıktıktan yaklaşık 2,5 ay sonra Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden çeşitli destekler aldı. Müdürlük, Bakiye Y.’ye nakdi yardımlar sağladı ve olay öncesinde koruma altına alınan 5 yaşındaki kızı A.Y.’ye de ayrı desteklerde bulundu. Bu yardımlar, Bakiye Y.’nin ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik olduğu ifade edildi.

Sığınma evi süreci

Bakiye Y.’nin, Sıla Y.’nin biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiden şiddet gördüğü belirtiliyor. Şiddet nedeniyle, Bakiye Y. mahkemeden önce tedbir, ardından da uzaklaştırma kararı aldırdı. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. Ancak, Bakiye Y.’nin sığınma evinde yalnızca bir gün kaldıktan sonra kendi isteğiyle ayrıldığı ve bu süre zarfında çocuğu için ekonomik destek aldığı bilgisi edinildi.