KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen konser serisinin son duraklarından biri Bursa oldu. Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Sıla, Türk müziğinin iki büyük ismi Müzeyyen Senar ve Zeki Müren’i unutmadı.

Konser öncesi sosyal medya hesaplarından Zeki Müren tişörtüyle fotoğraf paylaşan Sıla, sahneye çıktığında Müzeyyen Senar baskılı tişörtüyle dikkat çekti. Konser sırasında, “Bursa’dan çıkan iki büyük sanatçıya çok anormal bir alkış bekliyorum” diyen Sıla, Müzeyyen Senar ve Zeki Müren’i vefa ile andı. Seyirciler, bu jesti büyük bir alkışla karşılayarak Sıla’nın sanatçılara olan saygısını takdir etti.

Konserin ilerleyen bölümlerinde, ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizden bahseden Sıla, “Ülkece zor bir zamandan geçiyoruz ama ben inanıyorum ki el birliğiyle bu günleri de atlatacağız” diyerek dinleyicilerine moral verdi. Dijital platformlarda trendlerde yer alan yeni şarkısı ‘Mesela’yı hayranlarının yoğun isteği üzerine iki kez seslendiren Sıla, yaklaşık iki saat süren performansında enerjisiyle de büyük beğeni topladı.

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konseri, hem müzikseverler hem de Türk müziğinin önemli isimlerine duyulan özlemi dile getiren bir gece olarak hafızalarda kaldı.