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Fahri İlker Çaybaş’ın vefatı, şarkıcı Sıla Gençoğlu ve ailesini derinden üzüntüye boğdu. Ailesi ve yakınları, bu zor günlerinde başsağlığı dilekleri almakta. Çaybaş’ın ölümü, sevenlerini büyük bir üzüntüye soktu.

Fahri İlker Çaybaş, Adana'da yaşayan kızını ziyarete gitmişti. Ziyaret sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Çaybaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çaybaş’ın cenazesi, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Akşar Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu 'nun kuzeni Fahri İlker Çaybaş, 57 yaşında hayatını kaybetti. Eski Denizli milletvekili Rıza Gençoğlu’nun torunu olan Çaybaş’ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Çaybaş, uzun yıllar Ankara’da yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl Muğla’nın Marmaris ilçesine taşınmıştı.

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