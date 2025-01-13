Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, verdiği son röportajda karakterinin son gelişiminden memnun olmadığını açıkladı. Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu gibi isimlerle birlikte rol aldığı dizideki Doğa karakteriyle büyük beğeni toplayan Türkoğlu, karakterinin son dönemde yaşadığı toksik ilişki sürecini eleştirdi.

"Sıla olarak gönlüm hiç razı değil"

Doğa karakterinin başlangıçta empatiyle oynandığını belirten Sıla Türkoğlu, "Çevremdeki insanlarla içselleştirmeye çalışıyorum. Fakat gerçekten toksik ilişki dediğimiz şey böyle değil. Evet, toksik ilişkiler mevcut, ancak ben de yaşadım, toksik ilişkinin bir boyutu var. Ancak Doğa ve Fatih arasında o toksikliğin çok dışına çıkıldığını düşünüyorum. Sıla olarak gönlüm hiç razı değil" şeklinde konuştu.

Sıla, karakterinin ilişkisini daha sağlıklı bir şekilde geliştirmeyi tercih ettiğini vurgulayarak, "İzlerken toksik ilişki izlemeyi seviyoruz, seyirci olarak ben de seviyorum, ekrandan daha güzel oluyor. Ama ne mesajı vermek istediğimiz de önemli. Bana kalsaydı, ben seyirciye daha sağlıklı ilişkilerin de mevcut olduğunu göstermek istedim" diyerek Doğa karakterinin gidişatından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Sıla Türkoğlu, mesleğinin gereği olarak senaryoya sadık kalmak zorunda olduğunu ifade etse de, gönlünün daha farklı bir yolu tercih ettiğini belirtti.