Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli tahliye edildi. Savcılık, Dilan Polat'ın da tahliyesini istedi ancak Sulh Ceza Hakimliği, gerekli raporların henüz tamamlanmadığını belirterek bu talebi reddetti.

Karar çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat çifti hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı. 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan çift, cezaevine gönderilmişti. 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen aylık tutukluluk incelemesi sonucunda, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluklarının devamına karar verildi. Ancak Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında tutuksuz yargılanma kararı verildi.

Talep reddedildi

Tutukluluk incelemesi kapsamında savcı, Dilan Polat’ın da tahliye edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Savcının bu talebi, Sulh Ceza Hakimliği tarafından beklenen raporların henüz hazırlanmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu durum, Dilan Polat’ın tutukluluk halinin devam etmesine neden oldu.

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat’ın tutukluluk süreci, mahkeme kararları ve savcılık talepleri doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor. Mahkemenin gerekli raporların tamamlanmasının ardından tahliye talebini yeniden değerlendireceği belirtiliyor.