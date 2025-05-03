Türk pop müziğinin güçlü sesi Sıla, yaz konserleri serisine İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki unutulmaz performansıyla start verdi. Binlerce müzikseverin akın ettiği konserde Sıla, sevilen şarkılarını Ege’nin ılık akşam havasında coşkuyla seslendirdi.

Sahneye adım attığı andan itibaren alkışlarla karşılanan sanatçı, gece boyunca sahne enerjisi, şarkı seçimleri ve samimi sohbetleriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. “Sezonu İzmir’de, memlekette açmak her zaman bize iyi gelmiştir. Buradaki coşku ve enerjinin ülkeye de iyi geleceğine inanıyorum,” sözleriyle İzmir’e olan sevgisini dile getirdi.

Sıla, yaz konserleri serisine İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki unutulmaz performansıyla start verdi. Sanatçı memleketi İzmir’de western stiliyle beğeni topladı. Konser serüvenine 3 Mayıs’ta Antalya ile devam edecek Sıla, yaz boyunca Türkiye’nin birçok noktasında sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.