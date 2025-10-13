13 ilde eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 79 şüpheli gözaltına alındı, 19’u tutuklandı. Operasyonda 2 silah atölyesi ile çok sayıda tabanca, tüfek ve mühimmat ele geçirildi.

13 ilde eş zamanlı operasyon

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon, Diyarbakır, Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Toplam 79 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerden birinin başka bir suçtan da arandığı belirlendi.

2 silah atölyesi ortaya çıkarıldı

Eş zamanlı baskınlarda yapılan aramalarda 2 silah imalat atölyesi ortaya çıkarıldı.

Adreslerde ele geçirilenler şöyle açıklandı:

268 kurusıkı tabanca

10 tüfek

336 şarjör

6 bin 7 adet çeşitli çaplarda fişek

172 yiv ve seti bulunan namlu

183 silah çevirmede kullanılan çelik materyal

3 boş sürgü, 20 üst kapak

1 taşlama makinesi, 1 matkap, 1 lazer makinesi, 1 mengene, 1 torna makinesi

1 balistik yelek

2 gram narkotik madde

19 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yapılan yargılama sonucunda:

19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi,

7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi,

Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, operasyonun amacının ülke genelinde yasa dışı silah ticaretinin önlenmesi olduğu belirtildi.

Yetkililer, bu operasyonun son yılların en kapsamlı silah kaçakçılığı operasyonlarından biri olduğunu vurguladı.