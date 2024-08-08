Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, S.B. isimli şahsın, nitelikli silah ve mermi bulundurma suçundan 6 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Tutuklandı

Jandarma ekipleri, S.B.’nin Dinar ilçesinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yürütülen operasyon sonucunda, şüpheli Dinar’da gözaltına alındı. Ekipler, S.B.’yi güvenli bir şekilde karakola götürdü ve işlemlerini tamamladı.

Mahkemeye sevk edilen S.B., cezaevine gönderilmek üzere tutuklandı.