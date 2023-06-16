Murat BEKMEZCİ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da silahla vurulması sonucu hayatını kaybeden avukat Belen Nesil Çoşğun'un (24) cenazesi, toprağa verilmek üzere Aksaray'a gönderildi. Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammed B.'nin emniyette sorgusu devam ediyor.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Belen Nesil Coşgun, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta kaldığı rezidansta karın bölgesinden tabanca ile vuruldu. Kadın Destek Uygulamasına yapılan çağrı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Coşğun'u binada asansör kapısının önünde buldu. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Coşğun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammed B.'yi gözaltına aldı. Olayın ardından 112'yi arayarak kız arkadaşının intihar ettiği ihbarını yapan Muhammed B., polisteki ilk ifadesinde de olayın intihar olduğunu ileri sürdü. Muhammed B., yaklaşık 1 aydır söz konusu adreste yaşadıklarını söyleyerek, "Banyoya girdiğimde odadan silah sesi geldi. Kız arkadaşım yatakta yaralı haldeydi, kucağıma alıp asansörün önüne kadar getirdim ve 112 ekiplerine haber verdim" dedi. Başka bir kentte otel işlettiği öğrenilen Muhammed B.'nin sorgusu sürüyor.

Öte yandan Belen Nesil Coşğun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray'a gönderildi. (DHA)

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