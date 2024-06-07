İstanbul'da Şile Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu etkinliklerinde Şile Bezi'nden hazırlanan ve kursiyerler tarafından işlenen kıyafetler mini defileyle sergilendi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Şile ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca aldıkları eğitimler sonunda kendi dokudukları ve modelleme hazırlıkları ile birlikte çoğunluğu el işlemesi olan 20 adet Şile Bezi kıyafetleri Amatör Manken ruhuyla muhteşem bir defile sunuldu.

Sahnede profesyonel mankenleri aratmayacak kadar başarılı performanslarının yanında kıyafetlerde yer alan el işlemeleri ve modeller katılımcıların beğenisiyle izlendi.

HEM Müdürü Yüksel Urun, Şile’nin ismini dünyaya duyuran Şile bezini kendi atölyelerinde dokuyup eğitmenleri eşliğinde kursiyerler tarafından hazırlanan kıyafetler için emeği geçenlere teşekkür etti.

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Hvn Svn Albay Mehmet Sutaşır,Belediye Başkanı Özgür Kabadayı,İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Faruk Ucer,Halk Eğitim Müdürü Yüksel Urun katılımcılar arasında yer aldı.