İstanbul'da Şile Ayazma Plajı'nda düzenlenen 16.Şile Plaj Voleybolu gerçekleştirildi. Turnuvanın açılış maçı Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın servis vuruşuyla başladı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediyesi ve iş insanlarının sponsorluğu ile gerçekleşen turnuvaya 8 Bayan 16 Erkek takım katıldı.

Çekişmeli maçların oynandığı 16.Şile Plaj Voleybolu Turnuvası iki gün sürdü. Akşam geç saatlere kadar devam eden maçları voleybol tutkunları merakla izlediler. turnuvaya çeşitli il ve ilçelerden profesyonel sporcularında katılım sağlaması turnuvaya olan ilgiyi artırırken karşılaşmalarda heyecanlı dakikalar yaşandı.

Hafta sonunu fırsat bilen havanında sıcak olmasıyla adeta Şile sahillerine akın eden tatilciler plajda Voleybol maçlarını keyifle izlerken aynı zamanda denizin tadını çıkarttılar.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Turnuvaya katılan sporcuları ve Voleybol tutkunlarına teşekkür etti ve 16.Şile Plaj Voleyboluna uzun yıllar esnaf olarak sponsor olduğunu ama bu yıl Belediye Başkanı olarak sponsor olmanın mutluluğunu yaşarken bu turnuvanın gelecek yıl daha geniş kapsamlı düzenlenmesi kolları sıvadıklarını ifade etti.

ESKİ ŞİLE’Yİ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYORUZ..

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı yaptığı açıklamada, 29 Temmuz 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan 35.Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliğinin geçmiş dönemlerde ne yazık ki özelliğini yitirdiğini anımsattı. 1984 yılında başlayan ve içinde tiyatroları, kültürel etkinliklerin yer aldığı, Şile Bezi Defilesi'nin içinde olduğu elbette konserlerinde yer alacağı festivalimizin gerçek kimliğine kavuşması için çalıştıklarını belirten Başkan Kabadayı, Şile’nin o eski günlerdeki heyecanını yeniden kazandırmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Başkan Kabadayı, yeni dönemde yeni bir çalışmayla Üsküdar Caddesi üzerinde Şile’de geçmişten günümüze yaşayan tüm sanatçıların portre fotoğraflarını cadde üzerinde yer alan sokak aydınlatmalarının yer aldığı direklerde ışıklı olarak görüleceğini ve her daim anacaklarını söyledi.