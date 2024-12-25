Şile 75. Yıl Ortaokulu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sabah saatlerinde dağıtılan gıda kumanyası, zehirlenme şüphesiyle gündeme geldi. Kumanyalarda sandviç, kek ve süt bulunduğu belirtilirken, dağıtımın ardından öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri başladı.

Haberin ardından okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği 51 öğrenci ambulanslarla Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dağıtılan tüm kumanyalar toplatılırken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

"İzinli dağıtım değildi"

İstanbul Valisi Davut Gül, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok şükür hayati tehlikeleri yok. Ancak bir zehirlenme söz konusu. Normal şartlarda dağıtım öncesi şahit numune alınması gerekir. Burada izinli bir dağıtım olmadığı için şahit numune bulunmuyor."

Valilik tarafından iki milli eğitim müfettişinin konuyu araştırmak üzere görevlendirildiğini belirten Gül, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kumanyadan numune aldığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti.

Veliler tedirgin

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise şu açıklamalarda bulundu:

"Olayla ilgili idari süreç başlatıldı. Dağıtım okul dışında gerçekleştiği için velilerimizde haklı bir tedirginlik oluştu. Çocuklarımızın durumu kontrol altında, gerekli tüm önlemler alındı."