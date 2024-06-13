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Kızılcaköyü Muhtarı Serkan Kılıçarslan, denizin Aydoğan mevkisinde çok dalgalı olduğunu belirterek, "Tehlikeli olduğunu tahmin edemeden erken saatte denize giriyorlar. Cansız bedenler bizim köyün sınırlarındaki koyda çıkıyor." dedi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Kabbani, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ekipler, denizde Mohammad Alkanavi'nin (36) cesedine ulaştı, Enes Kabbani'yi ise sudan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Denizde 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sofular sahiline aralarında öğretmen lerin de bulunduğu yabancı uyruklu 37 kişilik kafile, cankurtaranların göreve başlamadıkları sabah saatlerinde denize girdi.

İSTANBUL (AA) - Şile 'de denize giren gruptan 2 kişi boğuldu, 2 kişi arkadaşları tarafından kurtarıldı.

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