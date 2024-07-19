Şili'nin kuzeyinde, Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Şili'nin kuzeyindeki San Pedro de Atacama kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle hangi saatte gerçekleştiğini belirtmek gerekir.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu açıkladı.

AA'nın haberine göre; 7,4 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Depremin, Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildiği ve halkta paniğe yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, depremin olası zararlarının değerlendirildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nden (SHOA) yapılan açıklamada ise Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak gerekli koşulların karşılanmadığı bildirildi.

Depremin şiddeti ve etkileri üzerine yapılan değerlendirmeler devam ederken, şu ana kadar ciddi bir zarar rapor edilmemiştir.