İstanbul’un Silivri ve Kadıköy ilçelerinde iki ayrı kuyumcudan toplam 13 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 7 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İki kuyumcuyu soydular

Olayların ilki, 11 Ekim 2024 tarihinde Silivri’nin Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Gece yarısı kuyumcu dükkanına giren hırsızlar, vitrinde bulunan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

İkinci hırsızlık ise 11 Aralık 2024 tarihinde Kadıköy’ün Bostancı Mahallesi’nde gerçekleşti. Bu kez bir kuyumcuya giren şüpheliler, kasayı açarak 10 milyon liralık altın ve ziynet eşyasını alıp kaçtı.

Güvenlik kameraları ele verdi

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerinde incelemeler yaparak güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin kepenk kilidini kırarak içeri girdikleri, hızla hareket ederek altınları çalıp kaçtıkları anlar yer aldı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, 25 Aralık 2024 tarihinde Bağcılar, Avcılar, Esenler, Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ev aramalarında silah bulundu

Operasyon sırasında, şüphelilerden M.A.’nın evinde yapılan aramada bir adet pompalı tüfek ve 28 fişek ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan biri kadın 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.