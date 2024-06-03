Silivri'de bulunan bir boya imalathanesinin deposunda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, saat 14.30 sıralarında Beyciler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, depo bölgesinin tamamını sardı.

Alevler kısa sürede yayıldı

Yangını fark eden fabrika çalışanları, hemen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevler ve yoğun dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Jandarma yolu kapattı

Yangın esnasında bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi olarak yolu trafiğe kapattı. Yangın söndürüldükten sonra bölgedeki trafik normale döndü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni detaylı olarak araştırılıyor.