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Öte yandan anız yangınının çıktığı tarlanın yakınındaki atış poligonu mevkisinde, çöplerin bulunduğu boş arazide de yangın başladı.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın zarara neden oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - Silivri 'de çıkan anız ve çöplük yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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