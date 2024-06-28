Silivri Selimpaşa'da saat 15.00 sıralarında otluk alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi üzerine yangın söndürme helikopteri de devreye sokuldu. Helikopter, Büyükçekmece Gölü'nden aldığı suyu alevlerin üzerine boşaltırken, karadan yapılan çalışmalarla da yangına müdahale edildi.

Yangında bir baraka tamamen yanarak kül oldu. Ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler, bölgedeki fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise hala devam ettiği öğrenildi.