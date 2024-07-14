İstanbul’un Silivri ilçesi Gazitepe Caddesi'nde otluk ve ağaçlık alanda başlayan yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple kısa sürede genişleyerek çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale devam ediyor.

Gazitepe Caddesi'nde alevler yükseldi

Silivri Gazitepe Caddesi'nde, tarlaların ve ağaçlık alanların bulunduğu bölgede farklı noktalarda çıkan yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü.

Çevredeki evler tehlikede

Yangının hızla büyümesiyle birlikte, çevredeki bazı evlere de sıçrayan alevler, yerleşim yerlerinde büyük tehlike oluşturdu. Bölgedeki vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Çok sayıda ekip seferber oldu

Yangın ihbarının ardından Silivri ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük bir çaba sarf ediyor. Ayrıca Anadolu Yakası'ndan da ek destek ekipleri yangına müdahale etmek için bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale

İtfaiye ekipleri, yangına hem karadan hem de havadan müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Helikopterlerin de destek verdiği söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor

Şu ana kadar yangının büyük bir kısmı kontrol altına alınmış olsa da, hala bazı bölgelerde alevler etkisini sürdürüyor. İtfaiye ekipleri, yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının yapılması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.