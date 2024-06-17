Silivri'de, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sıcak havadan bunalanlar, özellikle Mimarsinan Mahallesi'ndeki Kumluk Plajı'na akın etti. Deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyen tatilcilerin yoğun ilgisiyle plajda kalabalık oluştu.

Vatandaşlara uyarı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahilde çadır kurmanın ve mangal yakmanın yasak olduğu konusunda vatandaşları uyardı. Uyarıların ardından çadırlar kaldırıldı ve kurallar hatırlatıldı.

Kayıp çanya sahibine ulaştı

Diğer yandan, Kumluk Plajı'nda unutulan bir çanta polis ekiplerini harekete geçirdi. İçinde bir miktar para ve kredi kartları bulunan çanta, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Çanta, sahibine yaklaşık 4 saat sonra güvenli bir şekilde ulaştırıldı.