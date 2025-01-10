İstanbul’un Silivri ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kaza sonucu minibüs yan yatarken, 10 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı

Kaza, Silivri Kavaklı Mahallesi girişinde gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, karşı yönden gelen yolcu minibüsüne hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü ile yolcu minibüsündeki, aralarında öğrencilerin de bulunduğu toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Silivri’deki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın hızla yolcu minibüsüne çarptığı ve minibüsün çarpmanın etkisiyle yan yattığı görülüyor. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların minibüsteki yaralılara yardım etmek için koştuğu görüntülere yansıdı.