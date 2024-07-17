Selçuklu Belediyesi tarafından tarihi Sille Mahallesi’ne kazandırılacak olan “Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı çalışma alanını ziyaret ederek proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Sille Mahallesi’ne ayrı bir değer katacak olan ve bölgenin tarihi yapısını koruyarak hayata geçirdiği “Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projesinin yapımını tüm hızıyla sürdürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” alanını ziyaret ederek proje ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı.

“Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projesi 35 adet konut, 24 adet ticari donatı, 9 adet sosyal ve kültürel donatı, 1 adet belediye hizmet binası, 1 adet sağlık tesisi, 1 adet trafo, 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 4.734 m2 yeşil alan çalışmasından oluşuyor.

“SİLLE TARİHİ DOKUSUNA UYGUN OLARAK YENİ BİR DESTİNASYONA KAVUŞMUŞ OLACAK”

Sille’nin sadece Selçuklu için değil Konya ve ülkemiz için önemli bir değer olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu Belediyesi olarak binlerce yıllık tarihi mirası yeniden canlandırmak ve Sille’yi Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin Sille’nin tarihi siluetine hiçbir zarar vermeden yürütülmesi çerçevesinde hassasiyet gösteriyoruz. Çünkü Sille bizim göz bebeğimiz ve kültürel varlığıyla bizim için çok önemli. Selçuklu Belediyesi olarak bir taraftan kültürel varlığın tekrar ortaya çıkarılması için çaba sarf ederken bir taraftan da Sille’nin önemli bir turizm destinasyonu olması adına önemli işlere imza atıyoruz. Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi projesi de bunlardan biri. Sille'nin kalbinde boş atıl durumdaki bir alanı Sille dokusuna uygun bir şekilde yeniden inşa ediyor, Sille için çok önemli bir farkındalık oluşturuyoruz. Yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğümüz bu proje ilçemize ve şehrimize çok büyük değer katacak ve Sille tarihi dokusuna uygun olarak yeni bir destinasyona daha kavuşmuş olacak. Şehrimiz adına bu önemli eserin hayırlı olmasını ve en güzel şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum.” dedi.