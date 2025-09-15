Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve deprem uzmanı Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Simav ve çevresinde birçok aktif fay hattı bulunduğunu belirterek, “Bölgede 6.6 ile 7.1 büyüklüğünde depremler üretebilecek potansiyele sahip faylar var. Ancak bu, sadece Simav’da deprem olacak demek değil; Türkiye’nin birçok bölgesi bu riski taşıyor” dedi.

Doç. Dr. Özburan, depremlerin zamanlamasının öngörülemediğine dikkat çekerek, “Bir depremin ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Biz bilim insanları olarak her an hazırlıklı olunması gerektiğini söylüyoruz. Panik yapmadan, güçlü ve güvenli binalarda yaşamayı ve tedbirleri almayı önemsemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Daha önce açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da Simav Fayı’nın 6.5-6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtmişti.

Simav, en son 19 Mayıs 2011 tarihinde saat 23.15’te merkez üssü ilçenin yaklaşık 13 kilometre kuzeydoğusu olan 5.9 büyüklüğündeki deprem ile sarsılmıştı. Can kaybının yaşanmadığı bu depremde binlerce ev ağır hasar görmüş, birçok vatandaş evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Uzmanlar, geçmiş depremlerden ders çıkararak, Simav halkının güvenli yaşam alanlarına sahip olmasının ve hazırlıkların aksatılmamasının önemine işaret ediyor.