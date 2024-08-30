Esenbağ Köyü yol ayrımında yaptırılan mescidin açılışında, çevre köylerin sakinleri de etkinliğe katılarak büyük bir kalabalık oluşturdu. İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı’nın Çayhanlar Camii’nde verdiği vaazın ardından kılınan öğle namazı ile başlayan etkinlik, Esenbağ yol ayrımında devam etti. Gönen Vaizi Yavuz İsmail Çoban’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başlayan programda, tekbirler ve salavatlar eşliğinde yağmur duası yapıldı.

Etkinlikte, yoldan geçen araçlar durdurularak hayırseverler tarafından gözleme ve içecek ikram edildi. Katılımcılara yapılan bu ikramlar, etkinliğe gelenlerin gönlünü fethederken, Esenbağ ve Çayhanlar köyleri halkının misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Böylesi mekanlar büyük bir ihtiyaçtır"

İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı, açılışta yaptığı konuşmada, cami ve mescitlerin toplum için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Yolculuk esnasında ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için böylesi mekanlar büyük bir ihtiyaçtır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim, yapmış olduğumuz yağmur duasını kabul etsin ve bereketli yağmurlar nasip eylesin" dedi.

Açılışın ardından yapılan dua ve ikramlarla program sona erdi. İlçe Müftülüğünü temsilen katılan Hakkı Balı, Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş ve VHKİ Memuru Süleyman Ersoy, köy halkının bu anlamlı etkinliğine destek verdi.