Osmanbey Ortaokulu Yaz Kur’an Kursu'nda düzenlenen etkinlikte, bağımlılık koordinatörü Eyüp Can Dündar tarafından teknoloji ve sigara bağımlılığının zararları hakkında bilgi verildi.

Birçok görevli yer aldı

Seminerde, manevi danışman Emin Dönmez'in yanı sıra din görevlileri Mithat Pınar, Süleyman Çimen, Mehmet Duman, İbrahim Adıgüzel, Ufuk Demirkan, Mustafa Ersoy, Nurettin Güder, İsmail İnan ve Durali Karanfil de öğretici olarak yer aldı. Ayrıca, bayan öğreticiler Esma Kalay, Gülsüm Kınay, İlennur Ateş, Zeliha Altındağ, Perihen İlhan ve Ayşe İzbudak da seminerde görev aldı.

Toplamda 15 sınıfın açıldığı Osmanbey Ortaokulu Yaz Kur’an Kursu'nda gerçekleştirilen bu eğitimler, gençlere bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç kazandırmayı amaçlıyor.