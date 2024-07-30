Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç ve 1 elektrikli motosikletin karıştığı olayda toplam 6 kişi yaralandı.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, sanayi kavşağına hızla ve kontrolsüz bir şekilde giren K.C. (65) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen U.A. (53) yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle U.A.’nın aracı, bir elektrikli motosiklete ve ardından başka araçlara çarptı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazada yaralanan isimler ve durumları şu şekilde: K.C. (65), U.A. (53) ve elektrikli motosiklet üzerindeki C.Ş. (14), M.Ş. (53), M.S. (75) ve M.S. (76) çeşitli derecelerde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.