Televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan dizilerin prodüksiyon maliyetleri her geçen gün artıyor. Özellikle büyük yapım şirketleri, seyircinin beklentisini karşılamak için devasa bütçeler ayırıyor. Son dönemde Prime Video'nun Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi, 465 milyon dolarlık bütçesiyle en pahalı dizi unvanını korurken, yakında yayınlanacak olan Citadel dizisi de 300 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çekiyor. İşte şimdiye kadar yapılmış en pahalı 9 dizi!

1. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings: The Rings of Power) – 465 Milyon Dolar

Amazon Prime Video’nun 2022 yılında yayınladığı Güç Yüzükleri dizisi, televizyon tarihindeki en büyük bütçeye sahip yapım oldu. Collider’ın verilerine göre dizinin her bölümü için yaklaşık 58 milyon dolar harcandı. Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçen yapım, devasa görsel efektleri ve prodüksiyon kalitesiyle izleyicileri büyüledi.

2. Citadel – 300 Milyon Dolar

Priyanka Chopra ve Richard Madden'in başrollerinde olduğu Citadel, casusluk ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. David Weil ve Josh Appelbaum tarafından yaratılan dizi, Amazon Prime Video tarafından 300 milyon dolarlık bir bütçeyle hayata geçirildi.

3. Stranger Things – 270 Milyon Dolar

Netflix’in fenomen dizisi Stranger Things, özellikle 4. sezonuyla büyük bir bütçe harcaması yaptı. CBR raporlarına göre, her bir bölüm için yaklaşık 30 milyon dolar ayrılan dizi, toplamda 270 milyon dolara ulaştı.

4. Game of Thrones – 240 Milyon Dolar

2011-2019 yılları arasında HBO'da yayınlanan Game of Thrones, ilk sezonunda bölüm başına 5-6 milyon dolar harcarken, son sezonunda bu rakam 15 milyon dolara çıktı. Toplamda 240 milyon dolarlık bütçesiyle televizyon dünyasının en büyük prodüksiyonlarından biri oldu.

5. See – 240 Milyon Dolar

Apple TV+’ın Jason Momoa başrollü distopik dizisi See, iki sezonluk çekim sürecinde 240 milyon dolarlık bir bütçeye ulaştı. Dizinin en dikkat çekici yanlarından biri, Vancouver'daki bir gölün kurutulup set olarak kullanılmasıydı.

6. House of the Dragon – 200 Milyon Dolar

Game of Thrones’un öncesini anlatan House of the Dragon, Targaryen Hanedanı’nın iç savaşını konu alıyor. Bölüm başına yaklaşık 20 milyon dolar harcanan dizinin toplam bütçesi 200 milyon dolara ulaştı.

7. The Pacific – 200 Milyon Dolar

HBO’nun İkinci Dünya Savaşı temalı mini dizisi The Pacific, 200 milyon dolarlık bütçesiyle en pahalı savaş dizilerinden biri oldu. Hans Zimmer'in müzikleriyle desteklenen yapım, özellikle savaş sahnelerindeki gerçekçiliğiyle dikkat çekti.

8. The Mandalorian – 180 Milyon Dolar

Star Wars evreninin spin-off dizisi The Mandalorian, 3 sezon boyunca toplam 360 milyon dolar harcadı. Her bölümün ortalama maliyeti 15 milyon dolar oldu. Pedro Pascal'ın başrolünde olduğu dizi, özellikle CGI efektleriyle büyük ilgi topladı.

9. WandaVision – 225 Milyon Dolar

Marvel Sinematik Evreni’nin Disney+ için hazırladığı WandaVision, toplamda 225 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çekti. Screen Rant’a göre, her bir bölümü yaklaşık 25 milyon dolara mal olan dizi, Marvel hayranlarının büyük ilgisini çekti.