Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge, 9 Ağustos 2024 Cuma günü, Alaçatı'nın gözde mekânlarından Hayal Kahvesi’nde sevenleriyle buluşacak. Saat 22:45'te başlayacak konser, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmayı vaat ediyor.

İzleyicilere şölen oluşturacak

Simge, enerjik sahne performansı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla, yaz akşamını coşku dolu bir müzik şölenine dönüştürecek. "Miş Miş", "Yankı", "Ben Bazen" gibi hit parçalarıyla büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı, Alaçatı'daki bu özel gece için hazırlıklarını tamamladı.

Hayal Kahvesi Alaçatı, samimi atmosferi ve kaliteli hizmet anlayışıyla tanınan bir mekân olarak, Simge konseriyle yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. Konser boyunca, misafirlere sunulacak özel menüler ve sürpriz etkinlikler de geceye renk katacak.