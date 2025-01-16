Ünlü şarkıcı Simge Sağın, 2018 yılından bu yana birlikte çalıştığı menajeri Özgür Aras ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ayrılığın ortak bir karar olduğunu belirten Sağın, şu ifadelere yer verdi: "15 Ocak itibarıyla Özgür Aras ile sevgi ve saygı çerçevesinde ayrılma kararı aldık. Yeni menajerlik şirketimle ilgili bilgilendirme yakında yapılacak."

Özgür Aras sessizliğini koruyor

Seda Sayan, Sezen Aksu, İrem Derici ve Demet Akalın gibi birçok ünlü isimle çalışan Özgür Aras, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Daha önce Simge Sağın için "O benim küçük prensesim" ifadesini kullanan Aras’ın, bu ayrılığa nasıl tepki vereceği merak konusu.

Menajer krizi müzik dünyasında mı?

Dizi sektöründe başlayan menajerlik tartışmaları, Simge Sağın ve Özgür Aras ayrılığıyla müzik dünyasına mı sıçradı? Serenay Sarıkaya’nın menajeri Ayşe Barım’a yönelik tekelleşme iddiaları, ünlü isimlerin sert tepkisine neden olmuştu. Farah Zeynep Abdullah’ın başlattığı tartışmaya, Afra Saraçoğlu, Özge Özpirinçci ve birçok oyuncu destek vermişti.