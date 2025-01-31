Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz ay, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile adı anıldığında, "Icardi kısmetimi kapatıyor" şeklinde esprili bir açıklama yaparak gündeme gelmişti. Bu kez gazeteciler, Icardi'nin ünlü model China Suarez ile yaşadığı ilişkiyi sordu. Sağın, bu konuya dair şu şekilde konuştu: "Çok mutlu olsunlar."

İlişkiler hakkında net konuşmaktan kaçındı

Icardi'nin özel hayatına dair yorumlarını paylaşan Sağın, kendi aşk hayatıyla ilgili sorulara yanıt verirken daha temkinli davrandı ve özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediğini söyledi. Müzik kariyerine odaklanan ünlü şarkıcı, hayranlarını sürpriz projelerle beklettiğini belirtti.

Icardi'nin aşk hayatındaki değişimler

Mauro Icardi, Wanda Nara ile 10 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Boşanma sürecinin ardından, ihanet iddiaları gündemi meşgul etmişti. Şu anda China Suarez ile ilişki yaşayan Icardi, aşk hayatı ile sıkça magazin sayfalarında yer alıyor.