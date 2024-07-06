Güzelliği ve güçlü sesiyle hayranlarının beğenisini toplayan başarılı şarkıcı Simge Sağın geçtiğimiz akşam Çeşme’de sahne aldı.

Alaçatı Jolly Joker sahnesinde hayranlarının karşısına çıkan ünlü sanatçı en beğenilen şarkılarını geceye katılanlar için seslendirdi. Yemekli gecede masalarda kendisini dinleyen sevenlerine unutulmaz bir konser sunan Simge Sağın seslendirdiği şarkılarla gönüllere taht kurdu. Sahne performansıyla alkış toplayan başarılı sanatçı zaman zaman şarkılara dansı ile de renk kattı. Gece geç saatlere kadar sahnede kalan Sağın’a şarkılarında hayranları da eşlik etti.