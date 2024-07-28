Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, 10 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde Nara, kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle ilişkilerini bir kez daha denediklerini ancak başarılı olamadıklarını açıklayarak ayrıldıklarını duyurmuştu. Nara, "Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum" sözleriyle bu kararı kamuoyuna bildirmişti.

Simge Sağın'dan dikkat çeken paylaşım

Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasının ardından Simge Sağın, "Önümüz Yaz" şarkısını arka plana koyarak spor yaptığı anları "şimdi değilse ne zaman?" notuyla paylaşmıştı. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve manidar bulunmuştu.

"Icardi ile bizi müzik bağladı"

Mauro Icardi ile sık sık adı aşk dedikodularına karışan Simge Sağın, kendisine sorulan Icardi sorusuna çarpıcı yanıtlar verdi. Sağın, "Icardi ile bizi müzik bağladı, hala aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İleride neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum" diyerek spekülasyonlara yanıt verdi.